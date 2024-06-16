Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Konya'da serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

'dan ailesiyle birlikte tarlalarda çalışmak üzere 'nın Güneysınır ilçesine gelen Hasan Yön, bugün iki arkadaşıyla birlikte Kızılöz Göletine gidip, serinlemek için suya girdi.

Yön, suda kaybolunca arkadaşları, durumu çevredekilere bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiyeye bağlı su altı arama ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar, yaptıkları arama çalışması sonucu Yön'ün cansız bedenini sudan çıkardı. Yön'ün cesedi otopsi için Güneysınır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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