Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta boğuldu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan Afganistan uyruklu Sayed Mehdi Hoseini'nin (28), cansız bedenine ulaşıldı.

Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta boğuldu

Yabancı uyruklu aile, piknik yapmak için ilçeye bağlı Püsküllü mevkiine gitti. Serinlemek için Kızılırmak'a giren 2 kişi tehlikesi geçirdi.

Şahısların yakınları bir kişiyi ırmaktan çıkarmayı başarırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve Avanos Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi.

Irmaktan çıkarılan şahıs ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, ekipler ırmakta kaybolan 28 yaşındaki Sayed Mehdi Hoesini'yi arama çalışması başlattı.

8 SAAT SONRA BULUNDU

Su altı dalgıç ekipleri, 8 saat sonra ırmağa girdiği noktaya 50 metre mesafede cansız bedenini buldu.

Sayed Mehdi Hoseini'nin cesedi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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