Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren 22 yaşındaki Çağrı Başat, dengesini kaybederek düştüğü suda gözlerden kayboldu. Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, gencin bulunması için çalışma başlattı.

Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan Çağrı Başat (22), 2 arkadaşıyla birlikte serinlemek için Kızılırmak'a girdi.

Köprü ayağındaki beton zemine çıkarken dengesini kaybeden 22 yaşındaki Başat, dengesini kaybederek suya düştü.

Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu - 1

Başat, sürüklendiği ırmakta gözlerden kayboldu. Gencin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu - 2

Arkadaşlarının ifadelerine göre hareket eden Sualtı Arama Kurtarma ekibi, girdiği ırmakta Çağrı Başat'ı bulmak için çalışma başlattı.

Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu - 3

Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı alanı güvenlik şeridi ile kapatarak, vatandaşların giriş yapmasını yasakladı.

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