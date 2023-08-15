Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

Arkadaşlarının ifadelerine göre hareket eden Sualtı Arama Kurtarma ekibi, girdiği ırmakta Çağrı Başat'ı bulmak için çalışma başlattı.



Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı alanı güvenlik şeridi ile kapatarak, vatandaşların giriş yapmasını yasakladı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin