Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 18 yaşındaki Mustafa Delen boğularak can verdi.



Saha Mahallesi'nde Kuşatma yolu üzerinde Mustafa Delen, serinlemek için nehre girdi. Bir süre sonra gencin akıntıya kapıldığını ve suya batıp çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen arama kurtarma ve sağlık ekipleri, sudan çıkardıkları Delen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

