Serinlemek için göle girdi, boğularak yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde göle giren bir kişi yaşamını yitirdi.



Olay, ilçedeki Gölpınar Gölü’nde meydana geldi. Öğle saatlerinde serinlemek için göle giren Emre Avcu, bir süre sonra gözden kayboldu.



Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye sualtı arama-kurtarma, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Çalışma başlatan ekipler, Avcu'nun cansız bedenine ulaştı.



Cenaze, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Avcu’nun ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.