Serinlemek için göle girdi, cansız bedeni bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Altınkum Plajı'na gezmek amacıyla gelen ve mermer ocağında çalıştıkları öğrenilen 8 arkadaştan biri olan Afgan uyruklu Mohammad Horoon (34), piknik yaptıkları esnada serinlemek için Eğirdir Gölü'ne girdi.

Deniz simidiyle göle açılan Horoon'dan uzun süre haber alamayan arkadaşları, boğulma şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD, UMKE, Isparta Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı cankurtarma timi ile Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sonar destekli arama-kurtarma çalışması başlatılırken, su altı taraması yapmak üzere Antalya'dan dalgıç ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Gece saatlerine kadar süren arama çalışmalarının ardından Horoon'un cansız bedeni gölde tespit edilerek dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Horoon'un cenazesi, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.