Serinlemek için havuza giren engelliden acı haber

Batman'da engelli Erkan Ceylan (42) Güney Çevre yolundaki Şehir Stadı'na bitişik olimpik yüzme havuzunda bir süre sonra hareketsiz kaldı.

Kursiyerlerin fark edip cankurtaranların müdahale ettiği Ceylan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erkan Ceylan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, havuzun güvenlik kamera kayıtları inceleniyor.

Boğulmanın nedenine ilişkin net bilgiler, yapılacak otopsi ve soruşturma sonucunda ortaya çıkacak.