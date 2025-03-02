Serinlemek için ırmağa girmişti! Genç Ahmet 191 gündür kayıp
Antalya’da yaşayan 23 yaşındaki Ahmet Yıldız, serinlemek için girdiği Köprüçay Irmağı’nda kayboldu. 191 gündür kendisinden haber alınamayan Ahmet Yıldız'ı arama çalışmaları ileri teknoloji cihazlarla yürütülüyor.
Antalya’da ırmakta kaybolan Ahmet Yıldız’dan 191 gündür haber yok.
Manavgat’ta 18 Ağustos günü serinlemek için Köprüçay Irmağı’na giren Ahmet Yıldız, akıntıya kapılıp gözden kayboldu.
Yıldız’ın bulunması için jandarma ve sağlık ekipleri, günlerdir hem çayda hem de çaya kurulan setlerde arama çalışması sürdürüyor.
Ailesi ve arama-kurtarma ekiplerin tüm çabalarına rağmen 191 gündür kendisine ulaşılamadı.
Side Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisi, bugün yeniden sahaya inerek sualtı görüntüleme drone'u ile kritik bölgelerde tarama çalışması yaptı.
Önce baraj ve stratejik noktalar titizlikle incelenirken, su altı şartlarının dalgıçların suya girmesine elverişli olmamasından dolayı aramalar büyük ölçüde ileri teknoloji cihazlarla gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili olarak Side Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği'nden yapılan açıklamada, arama çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceği belirtilerek "Bu zorlu süreçte duyarlı herkesin desteği hayati önem taşıyor! Ahmet'i bulmak için her türlü bilgi, paylaşım ve destek büyük katkı sağlayacaktır. Gören, duyan veya yardımcı olmak isteyenler bizimle iletişime geçsin" denildi.
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