Serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki tarım işçisi, akıntıya kapılıp kayboldu. Dalgıç polisler, gencin bulunması için arama çalışması başlattı.

Serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu

'nın Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde Suriye uyruklu tarım işçisi Mecid Barho (18), serinlemek için Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalına girdi.

Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Barho, akıntıya kapılıp, kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Dalgıç polisler, Barho’nun bulunması için çalışma başlattı. Durumu öğrenip bölgeye gelen Mecid Barho’nun yakınları, polisin çalışmasını takip etti.

Dalgıç polislerin, arama çalışması sürüyor.

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