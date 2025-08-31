Serinlemek isteyen 12 yaşındaki çocuk can verdi

Hatay'da serinlemek için denize giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği 'da serinlemek isteyen Alahattin Güler (19) ile Emre Güler (12), Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi. Bir süre sonra rip akıntısına kapılan Alahattin ile Emre boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizde iki kişinin çırpındığını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı.

tehlikesi yaşayan iki kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Emre Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alahattin Güler'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

