Serinlemeye girdiği derede boğuldu

Adıyaman'da piknikte serinlemek için dereye giren 26 yaşındaki kişi boğuldu.

'ın Besni ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yapan Kemal Yedikardeş, serinlemek için dereye girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Yedikardeş'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, Yedikardeş'in cansız bedenine ulaştı.

Yedikardeş'in cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

