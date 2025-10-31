Serinova Belediye Başkanı Çakmak trafik kazasında yaralandı

Muş merkeze bağlı Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak yönetimindeki cip, Çorum'un Mecitözü ilçesi girişinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 59 yaşındaki belediye başkanı Çakmak, Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Çakmak'ın, tedavisi devam ediyor.