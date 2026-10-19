SPK Başkanı istifa etti, Maliye Bakan Yardımcısı emekliliği istedi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü istifasını sundu. Sütçü'nün sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtildi.

Öte yandan Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Mehmet Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini verdi.



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