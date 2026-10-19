SPK Başkanı istifa etti, Maliye Bakan Yardımcısı emekliliği istedi
19.10.2026 17:25
Son Güncelleme: 19.10.2026 17:44
Anadolu Ajansı
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise emeklilik dilekçesini sundu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü istifasını sundu. Sütçü'nün sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtildi.
Öte yandan Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Mehmet Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini verdi.
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