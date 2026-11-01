Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Muhsin Atcı atandı

Atama kararları Resmi Gazete 'de yayımlandı.



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı.

Başkan Vekilliğine ise Ersin Başar Ekmekci getirildi.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine ise Yasemin Girici getirildi.

MAHMUT SÜTCÜ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Önceki Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, 20 Ekim 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan yayımlanan kararla görevden alınmıştı.

MUHSİN ATCI KİMDİR?



Muhsin Atcı, 1979 yılında Konya/Ereğli’de doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında başarı göstererek İvriz Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamladı, sonrasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2014 yılında ABD Duke Üniversitesinde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yaptı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye bölümünde doktora çalışması devam ediyor.

2003 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında 2005 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2008 yılında Gelirler Kontrolörü, 2010 yılında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.



2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kurulması ile birlikte Vergi Müfettişi olarak atandı. 15/09/2014-07/07/2017 tarihleri arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, 31/07/2017-18/04/2019 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup 07/10/2023 tarihinde ise Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atandı.