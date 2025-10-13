Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 40 uzman yardımcısı alacak (Başvuru şartları ve tarihler)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarının düzenlenmesi, denetlenmesi ve gelişiminin sağlanmasında görev alacak yeni personel alımı için ilana çıktı. Kurul, Ankara Merkez ve İstanbul Temsilciliği’nde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında 20 Uzman Yardımcısı ile Avukatlık Hizmetleri sınıfında 20 Uzman Hukukçu Yardımcısı istihdam edecek. Toplamda 40 kişilik kadro için yapılacak alımlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavı ile gerçekleştirilecek.

SPK UZMAN YARDIMCISI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Başvurular, 13 Ekim – 27 Ekim 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla online olarak yapılabilecek. Adaylar, başvuru sırasında aktif telefon numarası ve e-posta adreslerini sisteme kaydetmekle yükümlü olacak.



Kurulun ilanına göre, adayların 2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS’den en az 75 puan almış olmaları ve belirtilen fakülte veya bölümlerden mezun olmaları gerekiyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak ve nihai değerlendirme sonucunda başarılı olanlar SPK bünyesinde göreve başlayacak.



Yazılı sınav, 13–14 Aralık 2025 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde (Ankara) yapılacak. Sınav tarih ve yerine ilişkin değişiklikler olması halinde, duyurular SPK’nın resmi internet sitesi www.spk.gov.tr ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak.



BAŞVURU ŞARTLARI



Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekiyor.



Uzman Yardımcılığı kadrosuna başvuracak adayların:



2024 veya 2025 KPSS’de KPSSP1, P2, P3, P25, P26, P27, P28, P45 puan türlerinden en az 75 puan almış olması,



İlgili fakülte veya bölümlerden mezun olması (Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Hukuk, Mühendislik, Yönetim Bilimleri, vb.),



En yüksek puanlı 400 aday arasında yer alması gerekiyor.



Uzman Hukukçu Yardımcılığı kadrosuna başvuracak adayların:



2024 veya 2025 KPSS’de KPSSP1, P2, P3, P4, P8, P9 veya P11 puan türlerinden en az 75 puan almış olması,



Hukuk fakültesi mezunu olması,



Avukatlık stajını tamamlamış ya da sözlü sınav tarihinden en geç 1 hafta önce staj bitim belgesini ibraz etmiş olması şart.



Ayrıca, tüm adayların 01 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.