Serpil yeğeninin silahından çıkan kurşunla vurulmuş

Gaziantep’te iki kişi arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Serpil Temiz’in olayı ayırmak isterken yeğeni Muhammed Aktaş’ın silahından çıkan kurşunla vurulduğu belirlendi. Olayın ardından tutuklanan Muhammed Aktaş, “Halam araya girdi ve kurşun ona isabet etti, çok pişmanım.” dedi.

Serpil yeğeninin silahından çıkan kurşunla vurulmuş

’te çıkan kavgada, olayla ilgisi olmamasına rağmen vurularak yaşamını yitiren Serpil Temiz’in, yeğeninin ateşlediği silahla vurulduğu belirlendi.

Göztepe Mahallesi'nde, pazar günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Muhammed Aktaş, bir kişiyle tartıştı. Bu sırada olayı görerek kavgayı ayırmak isteyen Serpil Temiz, yeğeninin tabancasından çıkan kurşunun karın bölgesine isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.

Olayın ardından halasının ölümüne neden olan Muhammed Aktaş gözaltına alınırken, tartıştığı kişi ise kaçtı.

Yaşamını yitiren Serpil Temiz toprağa verilirken, Muhammed Aktaş ise emniyetteki sorgusunda çok pişman olduğunu belirterek, “Sokakta tanımadığım birisi bağırarak küfrediyordu. Ben de kendisini uyardım. Bu kez bana küfür etmeye başladı. İkimiz arasında çıktı, bu sırada sokakta oturan halam olayı görünce aşağı inmiş. Ben de üzerimde bulunan tabancayla ateş edince, kavgaya engel olmaya çalışan halam vuruldu. Öldürme gibi bir niyetim yoktu, çok pişmanım.” dedi.

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