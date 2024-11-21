Serseri kurşun hayattan kopardı, katillleri hala bulunamadı! Muhammet'in acılı ailesi: Bütün hayallerimizi aldılar bizden

Serseri kurşunun hedefi olan 19 yaşındaki Muhammet'e gözyaşlarıyla veda Haberi Görüntüle

Olay, 31 Ekim Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. 19 yaşındaki Muhammed Mutluay, Ataköy'de bulunan çalışma ofisinden çıkarak arkadaşları ile halı saha maçına Küçükçekmece'ye gidiyordu. Otomobil ile seyir halindeyken, Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın yaşandığı noktadan geçen Mutluay, arka stop lambasından giren ve başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Genç yaşta hayata veda eden Mutluay, kuzenleri ile fotoğrafçılık yapıyordu.

HUSUMETLİSİNE SIKTIĞI KURŞUN MUHAMMET'E İSABET ETTİ



İddiaya göre, 10 gün önce aralarında sorun yaşadıkları kişiyi cadde üzerinde gören saldırganlar, bu kişiye kurşun yağdırmıştı. Ancak bu sırada arkadaşlarıyla birlikte oradan geçen Muhammed Mutluay, araç içerisinde başından vuruldu.



"SUÇLULAR YAKALANSIN"



Muhammed Mutluay'ın babası Tanju Mutluay, "Ben 19 yaşına kadar büyütmüşüm çocuğumu. Gece gündüz çalışmışım. Yıllarımı vermişim, bu yaşa getirmişim. Evime gelin arabası gelecekken cenaze arabası geldi." diyerek yetkililere seslendi.



Baba Mutluay, "Lütfen bize, sesimize ses olsunlar. Yardım etsinler. Suçlular yakalansın. En kısa zamanda en ağır cezayı almalarını istiyorum. Ben gece uyku uyuyamıyorum." dedi.



"ÇOCUĞUMUN HAYALLERİNİ GÖMDÜLER"



Anne Derya Mutluay, "Çocuğumu canlı gönderdim, cansız bedeni ile karşılaştım. Çocuğumun hayallerini gömdüler. Ben devletimden bizim elimizden tutup suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Canımı yaktılar, canları yansın orada çürüsün, çıkamasınlar." diye konuştu.

MUTLUAY'IN ARKADAŞI O ANLARI ANLATTI



O gün halı sahaya aynı otomobilde beraber gittiklerini belirten Mutluay'ın çalışma arkadaşı Hüseyin Yiğit, "Bağlar Caddesi üzerinde seyir halindeyken, üç el silah sesi duydum. İkisi oradaki duran bir servis aracına, bir tanesi de bizim aracımıza denk geliyor. Arka stop lambasından girerek, sacı delerek benim yanımdan sıyırarak, öndeki Muhammed arkadaşımıza denk geliyor. Biz ilk başta olayı anlamadık. Daha sonra, hani Muhammed'den bir ses gelmediği için biz arabayı durdurduk. Ve daha sonrasında da başından vurulduğunu fark ettik." sözleriyle olay anını anlattı.