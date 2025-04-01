Serum sonrası fenalaşıp öldü iddiası! Soruşturma başlatıldı

Olay 6 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, Yaşar ve Satı Keleş çiftinin 22 yaşındaki oğulları Şükrü Keleş soğuk algınlığı nedeni ile özel bir hastaneye başvurdu. Şükrü Keleş'e burada damar yolu açılarak öncelikle ağrı kesici serum ve başka bir serum takıldı. Aile, son takılan serumla birlikte Şükrü Keleş'in fenalaşıp kusmaya başladığını, hemşirenin doktoru beklediği için müdahale etmediğini ileri sürdü.



Ailenin iddiasına göre, doktor geldiğinde baygın olan Şükrü Keleş sedyeyle kırmızı alana götürülerek müdahale edildi. Daha sonra yoğun bakıma alınarak entübe edilen Keleş ile ilgili aileye açıklama yapan doktorlar, hastanın nöbet geçirdiğini, nedenini bilmediklerini ve bu nedenle uyuttuklarını söyledi. Beyin tomografisi çekilen hastanın beyninde bir hasar olmadığı belirtildi.



Bunun üzerine Keleş ailesi, çocuklarının başka hastaneye sevk edilmesini istedi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Şükrü Keleş'in, 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.



Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Keleş'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındıktan sonra 16 Şubat'ta Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde defnedildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, ailenin avukatı suç duyurusunda bulundu. Hastane ile ilgili soruşturma başlatıldı.