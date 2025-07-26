Serumu çıkarmak isterken üç aylık bebeğin parmağını kesti
Adıyaman'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye yatırılan 3 aylık bebeğin elindeki serum kelebeğini makasla çıkarmaya çalışan hemşire, bebeğin baş parmağını kesti.
Olay, dün akşam saatlerinde Kahta Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdülhakim ve Belgin Doğan çiftinin 3 aylık bebekleri H.S. Doğan, halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle Kahta Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada muayene edilen bebeğe, doktor tarafından serum verildi. Küçük bebeğin serumu bitince baba doktor ile görüştü. Doktor serumun çıkarılması talimatı verdi.
PARMAĞINI KESTİ, ANNE FENALAŞTI
Tedavi süresince serum takviyesi yapılan küçük bebeğin elinde bulunan kelebeği çıkarmak için odaya gelen ve ismi öğrenilemeyen hemşire, iddiaya göre makasla kelebeği kesmeye çalışırken küçük bebeğin sağ baş parmağını kesti. Küçük bebeğin parmağı bir anda kanlar içerisinde kaldı. Bebeklerinin parmağının kesildiğini gören Doğan çifti, şok geçirdi. Kızının kanlar içinde kaldığını gören anne hastanede fenalaşıp yere düştü. Hastanede plastik cerrahinin olmaması nedeniyle küçük bebek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Gaziantep'e sevk edildi.
HASTANEDE DİKİLDİ
Kesilen parmakla ambulansla konulan küçük bebek, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Küçük bebeğin kesilen parmağı, Gaziantep'teki özel hastanede yapılan 2 ayrı operasyonla tekrar yerine dikildi. Dikilen parmakla ilgili tedavi sürecinin ara ara devam edeceği ve uzun soluklu bir tedavi süreci olacağı öğrenildi.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"
Yaşanan olay nedeniyle büyük bir şok ve üzüntü yaşadıklarını söyleyen bebeğinin babası Abdülhakim Doğan, hastane ve kızının parmağını kesen hemşire hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve tüm hukuki haklarını arayacaklarını da belirtti.
Doğan, "Bütün hukuki haklarımız saklıdır. Hukuki olarak bütün işlemleri ve gereken neyse yapacağız. Çünkü burada bir organdan bahsediyoruz. Bir organın tekrar eskisi gibi olması söz konusu olamaz. Biz mağdur olduk, canımız yandı ve bizim bu mağduriyetimizin derhal giderilmesini istiyoruz. Kızımın parmağını kesen şahıs hakkında adli ve idari soruşturma yapılmasını bekliyoruz ve derhal görevden uzaklaştırmasını talep ediyoruz. Kimsenin canı yanmasın. Sağlık bu, her şeyin başı. Kim olursa olsun böyle bir ihmalin, böyle bir özensizliğin olması kabul edilemez" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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