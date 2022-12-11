Server hemşireyi eşi tüfekle öldürdü

Isparta'dan kadın cinayeti haberi geldi.

48 yaşındaki hemşire Server Bulut, eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.



Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Server Bulut ile eşi Mustafa Bulut (66) arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce Mustafa Bulut, tüfekle eşinin başına ateş etti.



Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan polisi arayıp eşini vurduğunu söyledi. Ancak kapıyı açmayınca polis ekipleri camı kırarak eve girdi.

Mustafa Bulut, kendinden geçmiş bir halde bulundu. Hemşire Server Bulut ise hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı koca gözaltına alındı.

