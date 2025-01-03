Servet'in ölümünde abladan vahşice itiraf: Demir askı bayıltana kadar dövmüş

İstanbul Fatih’te 17 Kasım 2023’de 7 yaşındaki Servet Nabıeva’nın Özbekistan uyruklu annesi ve üvey ablası tarafından dövülüp ertesi gün yatağında hayatını kaybetmiş vaziyette bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, olay günü 7 yaşındaki Servet Nabıeva’nın odada yerde bulunan yatak üzerinde hareketsiz yatar vaziyette olduğu, çocuk üzerinde yapılan ilk kontrollerde vücudunun görünen kısımlarında yara ve morlukların olduğu ve hayatını kaybetmiş vaziyette bulunduğu anlatıldı. DEMİR ASKI İLE DAYAK Servet’in üvey ablası olan Mehrıbonu Nabıeva’nın (20) ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü duştan çıktığında Servet’in üzerinde tişört altında ise hiçbir şey olmadan 5 yaşındaki kardeşi Melek'e yaklaşıp sarıldığını görmesi üzerine sinirlenerek demir askı ile Servet’in sırtına ve bacaklarına vurduğunu, bunun üzerine kardeşinin bayıldığını, ayılması için yüzüne su çarptığını söylediği aktarıldı. Şüphelinin ifadesinin devamında, kendisine gelen kardeşi Servet’e su verdiğini ancak içmediğini, yüzünde beyazlıklar oluştuğunu, daha sonra renginin solduğunu, bir süre sonra da annesinin eve geldiğini, annesine kardeşinin dayak yediğini anlattığını söylediği kaydedildi.

ANNESİ DE DÖVMÜŞ



Şüpheli Mehrıbonu’nun, kardeşi Servet’in yaptıklarını annesine anlatması üzerine annesinin de sinirlenerek Servet’e birkaç tokat attığını, dövdükten sonra annesinin Servet'e bir şeyler yedirmek için zorladığını ancak Servet'in yediği şeyleri geri kustuğunu, sonrasında ise uyuduğunu, ertesi gün uyandığında ise kardeşinin yatakta hareketsiz yattığını gördüğünü ve geçmiş rahatsızlıkları nedeniyle ölmüş olabileceğini söylediği aktarıldı.



ANNE VE ABLANIN EYLEMLERİ SONUCU...



Şüpheli anne Nılufar Nabıeva ise ifadesinde, eve geldiğinde durumu dinleyip kızı Mehrıbonu'ya tokat attığını, Servet’i dövmediğini söylediği belirtildi.



Adli Tıp Kurumu otopsi raporuna göre ise çocuğun maruz kalmış olduğu genel beden travması ile ölümü arasında bağ bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli anne ve ablanın eylemleri neticesinde yaralanan Servet’in neticeten ertesi gün vefat ettiği, şüphelilerin kastının öldürmeye yönelik olduğuna dair somut bir tespitin yapılamadığı belirtildi.



12'ŞER YIL HAPİS CEZASI



Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehrıbonu Nabıeva ve Nılufar Nabıeva’nın "kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçundan 8’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Şüpheli anne ve kızın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

