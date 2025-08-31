Servis aracı karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Toros Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Erkan Ü. idaresindeki servis aracı, yolun karşısına geçmek isteyen Güney Çokkaçar'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Çokkaçar yaralandı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar, ekipler gelene kadar yaralının başında bekledi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Çokkaçar, hastaneye kaldırıldı.



Kazanın meydana geldiği bölgede daha önce de benzer olaylar yaşandığını söyleyen Muzaffer Altan, “Burada hep kaza oluyor. Tam burada eşime de araç çarpmıştı. Artık bir önlem alınması gerekiyor. Yaya geçidini kaldırıp buraya bir üst geçit yapılmalı. Bunu yapmak için birinin ölmesini beklemeyin." dedi.