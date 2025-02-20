Servis aracı şarampole yuvarlandı: 5'i öğrenci, 6 yaralı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde servis minibüsünün şarampole devrildi. Kazada, 5'i öğrenci, 6 kişi yaralandı.

Servis aracı şarampole yuvarlandı: 5'i öğrenci, 6 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Karakoyunlu ilçesine bağlı Kerimbeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Kerimbeyli köyünden çocukları okula götüren Turan Kuas (44) yönetimindeki 76 AAE 939 plakalı servis minibüsü, şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile 5 öğrenci yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Yardımcısı Abdurrahman Çelebi ile İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı da tedavi gören öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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