Servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Pendik'te okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, servis şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yenişehir Mahallesi'nde okula gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Nedim Fındıklı'ya servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Fındıklı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alının servis sürücüsü A.K ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TRAFİK IŞIĞI YOK, YAYA GEÇİDİ BU YOL YAPILDI"

Mahalle sakini Rabia Aslan, “Gerçekten çok kötüydü. Burada genellikle sürekli kazalar oluyor. Ben de kaza geçirdim. Trafik ışığı yok, yaya geçidi bu yıl yapıldı. İleride ilkokul, ortaokul, lise var. Öğrenci velileri sürekli tedirginlik içerisinde. Her yerden arabalar geliyor ve hızlı. O yüzden bugün yaşanan kazada da hayatını kaybeden küçük kardeşimiz adına da çok üzüldük. Kendisi baygın yerdeydi. O anı tam olarak görmedim ama galiba karşıdan karşıya geçiyormuş. Çocuk yerde baygındı. Çok kötü anlar yaşadık" dedi.

