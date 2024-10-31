Servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde servis aracının çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaza, 'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 J 6317 plakalı servis aracı 1,5 yaşındaki Sümeyre Elşeher'e çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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