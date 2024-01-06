Servis gaspçısının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de öğrenci servisini kaçırdıktan sonra Ankara'da yakalanan zanlının ifadesi ortaya çıktı.
Yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Tolga Nalbant'ın mahkemede verdiği ifadede araç içinde çocukların olduğunu bilmediğini iddia etti.
Uyuşturucu madde kullandığını söyleyen Nalbant, "Yaptığım eylemden dolayı çok pişmanım. Ben kendimi Cumhurbaşkanına duyurmak istemiştim, tedavi görmek istiyorum." dedi.
Nalbant, "Araç ile Ankara'ya gidecektim başka bir amacım yoktur, ben yanlış hatırlamıyorsam kırmızı reçeteli ilaçlar kullanıyordum. Çapa'da psikiyatri tedavisi gördüm. Yaptığım eylemin bu raddeye geleceğini tahmin etmedim." ifadelerini kullandı.
Avukatı da Nalbant'ın psikiyatri hastası olduğunu ve bu teşhisle kusur sorununun ortadan kalktığını savundu. Avukatın adli kontrolle tutuksuz yargılama talebi ise reddedildi.
Hakimlik tutuklama gerekçesinde zanlının bilinçli olarak kendisini hastalık haline sokma çabasında olduğunu belirtti. Zanlının söz konusu hastalığa dair bir raporu da olmadığın belirtilen kararda, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 'özgürlük ve güvenlik hakkı' başlıklı 5. Maddesinin 1. fıkrasının c bendine göre atılı suçun işlendiğinden kuşkulanmak için inandırıcı ve geçerli sebeplerin bulunduğu anlaşılmakta." denildi.
BEŞTEPE'YE GİRMEK İSTERKEN YAKALANDI
Tolga Nalbant, 4 Ocak'ta Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta öğrenci servisini kaçırmıştı. Öğrencileri indirdikten sonra aracı Pendik'te terk eden Nalbant, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmek isterken polis ekiplerince yakalanmıştı.
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