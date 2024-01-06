Servis gaspçısının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de öğrenci servisini kaçırdıktan sonra Ankara'da yakalanan zanlının ifadesi ortaya çıktı.

Yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Tolga Nalbant'ın mahkemede verdiği ifadede araç içinde çocukların olduğunu bilmediğini iddia etti.



Uyuşturucu madde kullandığını söyleyen Nalbant, "Yaptığım eylemden dolayı çok pişmanım. Ben kendimi Cumhurbaşkanına duyurmak istemiştim, tedavi görmek istiyorum." dedi.



Nalbant, "Araç ile Ankara'ya gidecektim başka bir amacım yoktur, ben yanlış hatırlamıyorsam kırmızı reçeteli ilaçlar kullanıyordum. Çapa'da psikiyatri tedavisi gördüm. Yaptığım eylemin bu raddeye geleceğini tahmin etmedim." ifadelerini kullandı.



Avukatı da Nalbant'ın psikiyatri hastası olduğunu ve bu teşhisle kusur sorununun ortadan kalktığını savundu. Avukatın adli kontrolle tutuksuz yargılama talebi ise reddedildi.