Servis minibüsü devrildi: 2 yaralı

İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES OSB) Çerkeşli Mahallesi'nde Metin K. idaresindeki servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.