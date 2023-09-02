Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, dün saat 23.45 sıralarında ilçeye bağlı Şekerpınar Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Cenk Y. yönetimindeki otomobil ile Sezai B. yönetimindeki personel taşıyan servis minibüsü kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Cenk Y. ve araçta bulunan 2 kişi ile minibüsteki yolculardan Osman K., Yasin C. ve Tahsin T. yaralandı.