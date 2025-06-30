Servis minibüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ssmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü yitirdiği servis minibüsü, aynı yöne giden kamyona arkadan çarptı.

Minibüs hurdaya dönerken, ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 5 yolcu ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Kaza nedeniyle Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.