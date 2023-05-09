Servis minibüsü takla attı: 8 yaralı

Bursa'dan Balıkesir yönüne giden Yusuf E. (35) yönetimindeki 16 S 8627 plakalı işçi taşıyan servis minibüsün lastiği Karacabey ilçesi yakınlarındaki Çingençeşme mevkisinde patladı.
Sürücünün kontrolünü yitirdiği minibüs, takla atarak yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi. Kazada, sürücü ile 7 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Şehir Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.