Servis minibüsü takla attı: 8 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde lastiği patlayan servis minibüsünün takla atıp buğday tarlasına devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Servis minibüsü takla attı: 8 yaralı

Bursa'dan Balıkesir yönüne giden Yusuf E. (35) yönetimindeki 16 S 8627 plakalı işçi taşıyan servis minibüsün lastiği Karacabey ilçesi yakınlarındaki Çingençeşme mevkisinde patladı.

Sürücünün kontrolünü yitirdiği minibüs, takla atarak yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi. Kazada, sürücü ile 7 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Şehir Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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