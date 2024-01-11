Servis minibüsüyle motosiklet kafa kafaya çarpıştı : 1 yaralı

Kaza, İnönü Mahallesi 133. Sokak'ta meydana geldi.



Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis minibüsü, karşı şeritten gelen C.D. idaresindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü C.D. yaralandı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar C.D.'nin yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.D., ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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