Servis otobüsü alev alev yandı

Malatya’da seyir halinde olan bir servis otobüsü alev alev yandı. Yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Servis otobüsü alev alev yandı

-Elazığ karayolu eski adliye kavşağı mevkiinde bulunan alt geçitte, Elazığ istikametine seyir halinde olan S.G. idaresindeki servis otobüsü alt kısmından aniden alev aldı.

Alevlerin kısa sürede sardığı araç alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Servis otobüsü alev alev yandı - 1

Yaralananın olmadığı olayda bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kullanılmaz hala gelen aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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