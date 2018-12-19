Mustafa Kemal Caddesi’nden Bornova Kaymakamlığı’na istikametine doğru kavşaktan dönen A.S. yönetimindeki 35 S 65 194 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolcu indirmek için duran M.Ö. yönetimindeki 35 S 00757 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs, kaldırımdaki yayaların arasına daldı.

Çevredekiler durumu sağlık, polis ve AKS 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AKS 110 ekipleri otobüsün altında kalan yaralıları çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Otobüsün altından çıkarılan 3 yaralıdan birinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, diğer iki yaralı ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cansız bedeni savcının incelmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları ise servis otobüsünü kullanan şoför A.S.’nin kazadan sonra olay yeri yakınında bulunan polis merkezine kaçtığını öne sürdü. Şoförün emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.