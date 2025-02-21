Servis şoförlerinin kavgası otoyolda trafiği durdurdu: Sopalarla birbirlerine girdiler

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Adana Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde saat 08.00 sıralarında iki servis şoförü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine şoförler, araçlarından inerek tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldırdı.



Başka sürücüler de kavgaya dahil olunca trafik bir süre durdu.