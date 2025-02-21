Servis şoförlerinin kavgası otoyolda trafiği durdurdu: Sopalarla birbirlerine girdiler
Adana’da servis şoförleri arasında yol verme kavgası çıktı. Otoyolda trafiği durduran kavga sırasında, taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle sona erdi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Adana Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde saat 08.00 sıralarında iki servis şoförü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şoförler, araçlarından inerek tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldırdı.
Başka sürücüler de kavgaya dahil olunca trafik bir süre durdu.
Çevredekiler, o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
Çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga son buldu.
Tarafların araçlarına binip bölgeden ayrılmasıyla da ulaşım yeniden trafiğe açıldı.
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