Servis şoförlerinin kavgasında kan aktı. 1 ölü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy Mahallesi'nde iki servis şoförü arasında başlayan tartışma cinayetle bitti.

Servis şoförü Özcan K., tartıştığı meslektaşı Mehmet T.'ye silahla 4 el ateş etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mehmet T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli Özcan K. ise olayda kullandığı silahla birlikte Haraççı Mahallesi'nde yakalandı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin başka bir suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.