Servis şoförüne köpeğe cinsel saldırıdan gözaltı

''DAHA ÖNCE DE KÖPEK KAÇIRDI'' İDDİASI

Kaybolan köpeğin adının ''Cesur'' olduğunu belirten hayvan aktivisti Jale Ünsal şöyle konuştu:



''Cesur'u bulamıyoruz. Köpeğe ne yaptı bilmiyoruz. Öldürdü mü, bilmiyoruz. Karakoldaki ifadesinde; servis aracında köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmiş. Dün akşam polisler tatbikat yapmak için götürdü. Kamera kayıtlarını toplayıp, servis aracının yanına delil bulmaya gittiler. Şimdi şüpheliyi adliyeye getirecekler. 'Servis aracında cinsel saldırıda bulunduktan sonra köpeği attım.' diyor. Köpeği öldürdü de mi attı ya da bir yerde bağlı mı, bilmiyoruz. Asla köpeği nerede attığını söylemiyor. 1 ay önce de farklı bir semtte başka köpeği kaçırmış.''

Şüpheli O.Ü.'nün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.