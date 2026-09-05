Servis şoförünü 4 kurşunla öldürerek kaçtı, polis yakaladı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisi şoförü Mehmet Taştan ile servis minibüsü sürücüsü Özcan K. arasında akaryakıt nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan K., yanındaki silahla aracında bulunan Taştan’a ateş açtı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Taştan ağır yaralandı. Özcan K. ise aracıyla bölgeden kaçtı.

Olayın ardından çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde, iki sürücü arasındaki tartışmanın ardından şüphelinin silahını çıkararak ateş ettiği, çevredekilerin ise silah sesleri üzerine panikle kaçtığı görüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Taştan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hadımköy Doktor Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne kaldırıldı. Taştan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇTI, POLİS YAKALADI

Olayın ardından kaçan Özcan K.'yi yakalamak için çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kullandığı aracı Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde durdurdu. Gözaltına alınan Özcan K.'nin, olayda kullandığı silahı yol kenarına attığını söylediği öğrenildi.