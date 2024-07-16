Servis şoförünü şaşırtan olay: Sinyaller yanıyor diye gitti, bagajdan tanımadığı bir kadın çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde park halindeki servis minibüsünün bagajına girip yatan kadın, minibüsünü kontrol etmeye gelen servis şoförü tarafından fark edildi. Büyük şaşkınlık yaşayan servis şoförü, durumu polise bildirdi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın, sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası bölgeden ayrıldı.

Servis şoförünü şaşırtan olay: Sinyaller yanıyor diye gitti, bagajdan tanımadığı bir kadın çıktı

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’ın Çorlu ilçesinde park halindeki servis minibüsünün bagajına giren kadın, servis şoförü tarafından fark edildi.

Çorlu ilçesindeki bir açık otoparka park edilen bir minibüsün sinyallerinin yandığı fark edildi.

Minibüsün çevresini kontrol etmeye gelen Celal Yalman, bagaj kapağını açtığında genç bir kadının yattığını fark etti.

Yalman, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

Servis şoförünü şaşırtan olay: Sinyaller yanıyor diye gitti, bagajdan tanımadığı bir kadın çıktı - 1

Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarısı sonrası bagajdan inen B.T. isimli kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Alkollü olabileceği iddia edilen genç kadın, kontrollerinin ardından bölgeden ayrıldı.

“BAGAJI AÇTIM, BİR KİŞİNİN YATTIĞINI GÖRDÜM”

Olayla ilgili konuşan minibüs şoförü Celal Yalman, “Açık otoparka minibüsü park etmiştim ve sonra biri sinyalleri yanıyor diye bağırdı. Koşup minibüsün yanına geldim ve içerisiyle çevresini kontrol ettim. Arka bagaj kapağını açtığımda ve bir kişinin yattığını görünce ekiplere haber verdik.” diye konuştu.

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