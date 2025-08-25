Servis tarlaya devrildi: 13 yaralı

Sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen bir özel rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Bozhöyük Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlaya devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralanan 8'i çocuk 13 kişi, itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı.



Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.