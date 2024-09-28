Servisten inen çocuğu ezen sürücü tutuklandı

Olay 24 Eylül'de saat 14.30 sıralarında Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınında okul servis minibüsünden inen ilkokul birinci sınıf öğrencisi E.K., aracın önünden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada çocuk, hareket eden minibüsün altında kaldı.



ÇOCUĞU SİTENİN BAHÇESİNE BIRAKTI



Minibüsün üzerinden geçtiği E.K., ağır yaralandı. Bir süre ilerledikten sonra durumu fark eden sürücü B.A., aracı durdurdu, çocuğu yerden kaldırıp sitenin bahçesine bıraktı.

Kara ailesi; servisçinin kaza sonrası kendilerine "Çocuk balkondan düşmüş olabilir." diyerek yalan söylediğini anlattı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan sürücü serbest bırakılmıştı. Olay anına ilişkin görüntüler incelendikten sonra yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

