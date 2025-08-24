Ses kayıtları dosyaya girdi, Yargıtay beraat kararını bozdu

Ağrı’da kaybolduktan günler sonra dere kenarında ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında aralarında amcanın da bulunduğu 7 kişi hakkındaki beraat kararı bozuldu.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2021 yılında sanıklar Ayşe A., Besim D., Hatun D., Mehmet Ali A., Musa A., Yıldırım A. ve Yusuf A. hakkında "nitelikli kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından beraat kararı vermişti.

Kararın istinaf incelemesini yapan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise beraat kararlarını onamıştı.



Ancak Yargıtay, dosyada eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bu kararı bozdu.



Kararda, olayla ilgili bazı sosyal medya paylaşımlarının kim tarafından yapıldığının araştırılmadığı ve bir CD kaydında yer alan kişilerin tespit edilmediği belirtildi.



"SES KAYITLARI HAYATİ ÖNEMDE"

Leyla Aydemir’in ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, ses kayıtlarında Leyla’nın bir kilerde tutulduğu ve ağlama seslerinin duyulduğuna ilişkin iddiaların yer aldığını söyledi.



Kayıtların hayati önemde olduğunu belirten Tunç, "Eğer bu kayıtlar olmasaydı dosya Yargıtay’da onanacak ve bütün sanıklar beraat edeceği için dosya faili meçhul bir cinayet olarak kalacaktı." dedi.



Dava dosyası, yeniden yargılama yapılmak üzere Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Yeni duruşma tarihinin adli tatilin ardından belirlenmesi bekleniyor.