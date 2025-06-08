Sesten 5 kat hızlı roket testi geçti: Saniyede 1,5 kilometre hızla uzaya çıktı

Savunma Sanayii Başkanlığı'na bağlı DeltaV şirketi, geliştirdiği hipersonik test platformu HİSTEP ile uzaya roket fırlattı.

Test sırasında platform, sesin 5 kat üstü bir hıza ulaştı.

1 Haziran'da Sinop'ta yapılan fırlatmada 200 kilometre yükseklik aşıldı ve uzaya çıkıldı.



DeltaV Genel Müdürü Dr. Mehmet Kahraman, "Bu sistemle aslında biz hipersonik hız rejimine yani sesin 5 katı ve üstü hızlarda hareket edebilme imkanını sağlayan bir sistemi geliştirme fırsatını tanımış olduk. Baktığımızda hipersonik teknolojiler kritik ve oyun değiştirici fakat bu teknolojileri geliştirmek de bir o kadar da zor onun için biz hem ülkemize hem dost ve müttefiklerimize aslında maliyeti etkin, sürdürülebilir ve tehlikesi olmayan yani patlayıcı özelliği olmayan aslında bir test platformu yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

