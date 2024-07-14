Sesten rahatsız olup komşusunun kapısına dayandı: "Seni delik deşik edeceğim"

Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen bir kadın, gürültü yaptıklarını söylediği komşusunun evini önüne geldi. Evin bahçesinden girip merdivenlerden çıkan kadın, tehditte bulundu. Komşusuna kapısını açmasını söyleyen kadın, açılmaması üzerine defalarca tekmeledi. Kadın, “Aç kapıyı seni aşağı atacağım. Seni delik deşik edeceğim. Sesiniz çıksın, hadi. Bak nasıl delik deşik ediyorum, seni. Bak sağ bırakıyor muyum seni?” ifadelerini kullandı.

Bu sırada evin penceresinden kadını cep telefonuyla görüntüleyen bir kız çocuğu ise “Videoya alıyorum.” dedi.



Saldırgan ise “Çek lan çek. Sesinizden bıktım be. Hadi çocuklarınızın sesi çıksın. Hadi dışarı çıkın da nasıl sizi delik deşik ediyorum.” diyerek evden ayrıldı.



Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.