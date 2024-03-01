Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı? Apo karakterini canlandıran oyuncu değişti

SETTAR TANRIÖĞEN NEDEN AYRILDI?



Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası zaman zaman geçici hafıza kaybı yaşadığı, diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenildi. Usta aktör iyileşme sürecinin yavaş ilerlemesi ve zamana yayılacak olması yüzünden projeye veda etmek zorunda kaldı.



YENİ APO BELLİ OLDU



Ayrılık ardından Apdullah Ünal karakterinin akıbeti belli oldu. Apo karakterine deneyimli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan verecek. Abdullah Ünal rolünü Tanrıöğen'den 53. bölüm itibariyle bir diğer usta isim Ahmet Mümtaz Taylan devraldı.