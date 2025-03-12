Sevcan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı

Antalya'da iki aylık eşi Sevcan Demir Sakman'ı katleden Halit Can Sakman'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde; maddi problemler nedeniyle zaman zaman tartıştıklarını söyleyen Sakman, olay günü kıskançlık krizi yaşadıklarını aktardı. Eşinin kendisini beğenmeyip başka erkeklerle kıyasladığını öne süren Sakman, "Eşim bana bıçakla saldırınca mutfağa gittim. Elime ne aldığımı hatırlamıyorum. Ben de karşılık verdim." dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Halit Can Sakman, "Eşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Yeniden hastaneye götürülen Sakman, tedavisi tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edilecek.

KİŞİLİK BOZUKLUĞU TEŞHİSİ KONULMUŞ



Diğer yandan Halit Can Sakman'a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, bu nedenle psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi.



NE OLMUŞTU?



9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki bir apartmanda Halit Can Sakman, iki ay önce evlendiği eşi Sevcan Sakman'ı satırla katletmişti.

