Sevda Noyan'ın dosyası uzlaştırmaya gönderildi

"15 Temmuz kursağımızda kaldı, bizim sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası" sözleri nedeniyle 6 yıla kadar hapsi istenen Sevda Noyan'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sevda Noyan katılmadı. Noyan'ı avukatı Burak Tosun temsil etti. Şikayetçi olarak da duruşmaya katılan olmadı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Hâkim, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Sevda Noyan ile aynı sitede yaşayan ve ondan şikâyetçi olduğu belirtilen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için yazı yazıldığını ve bu yazıya cevap verildiğini belirterek site yönetimi tarafından bu kişilerin mağdur olmadığı ve Noyan'dan şikâyetçi olmadıklarının bildirildiğini söyledi.



AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİ



Hâkim, Noyan'ın avukatına müvekkili için "zincirleme bir şekilde tehdit" suçundan ek savunma hakkı verildiğini belirtti. Bunun üzerine Noyan'ın avukatı Burak Tosun, "Müvekkilimin suç teşkil ettiği iddia edilen eylemleri tehdit suçunun unsurlarını oluşturmuyor. Bu sözler herhangi birisine yönelik değildir. Bu nedenle müvekkilimin beraatını talep ediyorum" dedi.



DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSU'NA GÖNDERİLDİ



Mahkeme, Sevda Noyan ile onunla aynı sitede yaşayan üç kişinin uzlaşıp uzlaşmadıklarının sorulması için dava dosyasının Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi. Duruşma 17 Mayıs'a ertelendi. Noyan ile aynı sitede yaşayan üç kişi uzlaşırsa bu dava düşürülecek.



İDDİANAME



Sevda Noyan, 3 Mayıs 2020 tarihinde bir televizyon programında bir soru üzerine, "15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın bizim aile bir 50 kişiyi götürür yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası" şeklinde sözler sarf etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu da hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan'a "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

1 Temmuz 2021 tarihli duruşmada ise duruşma savcısı, TCK'nin 213. maddesindeki zincirleme olarak "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan dava açılmışsa da suçun TCK'nin 106/1. ve 43/1. maddeleri uyarınca "Zincirleme tehdit" suçunu oluşma ihtimali nedeniyle sanığın ek savunmasının alınmasını talep etmişti.

