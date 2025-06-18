Sevenler suç örgütüne operasyon: 9 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sevenler suç örgütüne yapılan operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından sevenler suç örgütüne yapılan operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya, operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Paylaşımında Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Elebaşılığını N.S.’nin yaptığı 'Sevenler' Organize Suç Örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde dün eşzamanlı olarak düzenlediğimiz operasyonlarımızda; elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheliyi yakaladık.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Edirne merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir’de 16 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak,
- Suç gelirlerini aklama ve göçmen kaçakçılığı suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
Operasyonlar sonucu;
- 3 adet ruhsatsız tabanca,
- 2 adet ruhsatsız av tüfeği,
- 2 adet otomobil ile çok sayıda pasaport ele geçirildi."
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