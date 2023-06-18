Sevgi Ağı cinayetinde kızı ve damadı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülen kadının damadı ile kızı tutuklandı.



Kızlan Mahallesi'nde yaşayan Sevgi Ağı'nın (58) evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan damadı Ali Murat Tutlu ile kızı Özlem Tutlu jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



OLAY



Kızlan Mahallesi'nde dün Sevgi Ağı ile kızı Özlem Tutlu ve işsiz damadı Ali Murat Tutlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine damat Tutlu, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sevgi Ağı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmüştü.



Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Murat Tutlu ile eşi Özlem Tutlu, çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.