Sevgi cinayete mi kurban gitti? | "Beni dövüyor" diye aramış

Ümraniye'de 16 Nisan Salı günü, Sevgi Eren Koç evinde ölü olarak bulundu. Olay intihar olarak kayıtlara geçti. Ancak aile olayın cinayet olduğunu öne sürüyor. Sevgi Eren Koç’un eşi R.K. ile aldatma nedeniyle daha öncede kavga ettiğini, genç kadının ölümünden iki gün önce arayarak dayak yediğini söylediğini belirten acılı ailesi, komşuların 2 el silah sesi duyduğunu da iddia etti. Baba Taner Eren, kızı ve damadının 6 yıllık ilişkilerinin ardından 2 yıl önce nişanladığını ve nişandan 2 ay sonra da nikahlarının kıyıldığını söylerken kurban bayramının ardından da düğünlerinin yapılacağını ifade etti. Evlendikten sonra kalacakları Ümraniye’deki eve kızlarının evi düzenlemek için ara sıra gittiğini söyleyen Taner Eren, 14 Nisan’da kızlarının kendisini arayarak eşi tarafından dövüldüğünü söyledi.

2 gün boyunca kızlarından haber alamadıklarını ifade eden baba Eren, 16 Nisan günü damatları tarafından aranarak Sevgi’nin intihar ettiği bilgisinin verildiğini söyledi. Kızlarının özel eşyalarını almak için Ümraniye’deki eve gittiklerinde komşularının olay günü sabah 07.00 sıralarında 2 el silah sesi duyduklarını söylediğini öne süren Taner Eren, adli tıp raporu çıkmadan serbest bırakılan damatlarının yakalanmasını ve olayın biran önce aydınlatılmasını istiyor. "BENİ DÖVÜYOR" DİYE ARAMIŞ Taner Eren, “Kızımla en son Nisan’ın 14’ünde 22.30 sıralarında görüştük. Telefonda konuştuğumuz gün kızım ve R.K. aynı evdelerdi ve sabaha kadar aldatma konusunu konuştular. Telefonda en son görüştüğümüzde ‘Bu akşam çıkıp gelebilir misiniz?’ dedi. Saat 23.00'ü geçiyordu. Sonra biz damat ile görüştük, kızımız ile görüştük. Arayı düzeltmeye çalıştık. Yaklaşık 1,5- 2 saat sonra ikisi de bana tamam konu kapandı dediler. Bunlar demek ki sonra tekrar tartışmaya başlıyorlar" dedi. Taner Eren, daha sonra kızlarının tekrar arayarak “Anne şu anda R. beni dövüyor." dediğini söyledi. “ÇELİŞKİLİ İFADE VERİYOR" Son telefon görüşmesinden sonra kızlarına ulaşamadıklarını söyleyen baba Taner Eren, son telefon görüşmesinden 2 gün sonra 16 Nisan’da damatları R.K.'nin kendilerini aradığını söyledi. Eren, “R. beni aradı, ‘Amca neredesin? Ben eve geldim, kapıyı açtım ve içeri girdim. Baktım ki Sevgi kendini öldürmüş’ dedi. Sonra evden çıkıp 112’yi arıyor. Ambulans ve polis istiyor. Ekipler oraya gelince; ‘Kapı açılmıyor, eşim anahtarı kapının üzerinde bırakmış’ diyor. Çelişkili ifade veriyor. Çilingir ile kapıyı açıyorlar. Benim telefonumda o konuşmalar belli, savcılara söylüyorum. O konuşmaları çıkarsınlar, baksınlar." diye konuştu.

“KIZIM ORDA ÖLMEDİ, KIZIM ÖLDÜRÜLDÜ"



Kızının silah bulup intihar etmediğini, ölümünün şüpheli olduğunu söyleyen Eren, “Benim kızım bunu yapacak kapasitede değil, benim kızım 20 yıldır sadece bir kalemle uğraşıyor. Bu silah kızıma ait değildir. Kızım orda ölmedi, kızım öldürüldü. Bu güne kadar kalbine denk gelen bir mermi ile öldüğünü biliyorduk ama maalesef bir mermi değil. Aynı apartmanda oturan komşuları ile görüştük. Komşuları bize ‘Pazartesi günü sabah 7 sıralarında iki el silah sesi geldi’ dediler. Şimdiye kadar kimse bize 2 el silah sesi olduğunu söylememişti. Bir insan kendi intihar ediyorsa bir el yeterli değil midir? Bu 2’inci mermi nerede? Bunu boş kovanı, çekirdeği nerede." ifadelerini kullandı.



“HAKKINDA SOMUT DELİL BULUNMADIĞI İÇİN BIRAKMIŞLAR"



Adli Tıp Raporları çıkmadan damadı R.K.'nin serbest bırakıldığını söyleyen Taner Eren, “Benim kızım vefat etti, o geri gelmez ama ben ve annesi burada her gün ölüyoruz. Bu katil dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Biz bunu gördükçe daha çok kahroluyoruz. Neyi bekliyorlar, ikinci cenaze gelsin, ondan sonra mı tutuklayacaklar. Bu nasıl kanun, nasıl bir düzen. Bir insan ölmüş burada, adı cinayet. R. hakkında somut delil bulunmadığı için gözaltı süresi bitmiş ve bırakmışlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama imza vermeye bile gitmiyormuş." diyerek yetkililerden olayın aydınlatılmasını istedi.