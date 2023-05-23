Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? Sevgi Demirci olayında flaş gelişme

Ankara'dan İstanbul'a geldikten sonra ortadan kaybolan Sevgi Demirci ve 2 çocucuğunun kaybında flaş bir gelişme yaşandı. Talihsiz kadının ve evlatları Eren ve Rümeysa'nın son görüldüğü yerde cesetlere ulaştı. Peki, Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü?

Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? Sevgi Demirci olayında flaş gelişme

Acılı aile, şüpheli bir şekilde kaybolan Sevgi Demirci ve çocuklarının bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert stüdyosuna katıldı. Talihsiz kadının ve evlatları Eren ve Rümeysa'nın son görüldüğü yer enkaz olmuştu. Yıkık betonlar içinde kan donduran detaylar dikkat çekti.

Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? Sevgi Demirci olayında flaş gelişme - 1

Talihsiz kadının ve evlatları Eren ve Rümeysa'nın son görüldüğü yer enkaz olmuştu. Yıkık betonlar içinde kan donduran detaylar dikkat çekti.

CESET TORBALARI GÖTÜRÜLDÜ

Anne ve iki çocuğunun kaybında sıcak gelişme 23 Mayıs tarihinde canlı yayında yaşandı. Kazı yapılan noktaya cenaze torbası götürüldü.

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