Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? Sevgi Demirci olayında flaş gelişme

Acılı aile, şüpheli bir şekilde kaybolan Sevgi Demirci ve çocuklarının bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert stüdyosuna katıldı. Talihsiz kadının ve evlatları Eren ve Rümeysa'nın son görüldüğü yer enkaz olmuştu. Yıkık betonlar içinde kan donduran detaylar dikkat çekti.

Talihsiz kadının ve evlatları Eren ve Rümeysa'nın son görüldüğü yer enkaz olmuştu. Yıkık betonlar içinde kan donduran detaylar dikkat çekti.

CESET TORBALARI GÖTÜRÜLDÜ Anne ve iki çocuğunun kaybında sıcak gelişme 23 Mayıs tarihinde canlı yayında yaşandı. Kazı yapılan noktaya cenaze torbası götürüldü.